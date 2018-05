Investering Buffett bezorgt Apple een beursrecord

Op de beurs in New York schoot de koers van Apple vrijdag tussentijds bijna 4 procent omhoog tot 183,65 dollar per aandeel. Daarmee werd de iPhone-maker uit Cupertino gewaardeerd op zo'n 900 miljard dollar.

''Het is een ongelofelijk bedrijf'', zo sprak de miljardair aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van aandeelhouders van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway in Omaha.

Daar komen 40.000 Berkshire-aandeelhouders op af, om te luisteren naar Buffett. Eind 2017 had Buffett via zijn investeringsvehikel overigens al ruim 165 miljoen aandelen Apple in handen.