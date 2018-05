Russisch staatsoliebedrijf Rosneft gaat flink aandelen inkopen

Ook hebben de Russen een plan voor bepaalde besparingen opgesteld. Met de aankondigingen wil Rosneft duidelijk tegemoetkomen aan zijn aandeelhouders.

De nettowinst van de oliereus ging vorig jaar flink omhoog. De aandeelhouders willen daar graag van meeprofiteren, te meer omdat ze Rosneft de afgelopen jaren ook hebben gesteund toen het bedrijf het moeilijk had door de aanhoudend lage olieprijzen.

Rosneft is een sleutelspeler in de samenwerking tussen Rusland en landen van het OPEC-kartel om de olieproductie in te dammen en zo de wereldwijde olieprijs te stutten. Overigens is Rosneft al jaren niet meer volledig in handen van de Russische staat. Sinds 2006 is het concern bijvoorbeeld genoteerd aan de beurs in Londen.