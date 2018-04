Nikkei boekt vijfde weekwinst op rij

De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent hoger op 22.467,87 punten. De Japanse hoofdindex won deze week ruim 1 procent en boekte daarmee de vijfde weekwinst op rij.

In de maand april kreeg de Nikkei er 4,6 procent bij, de grootste maandwinst sinds oktober vorig jaar. De Japanse beurs is maandag gesloten vanwege een nationale feestdag.

Advantest

Advantest maakte een koerssprong van bijna 14 procent. De chiptester verwacht voor het lopende boekjaar een sterke winstgroei.

De fabrikant van elektronische apparaten Kyocera dikte zo'n 13 procent aan na een positieve winstvoorspelling en aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Fanuc kelderde meer dan 9 procent; de maker van industriële robots voorziet dit jaar een daling van de operationele winst van 34 procent.

Fujifilm

Fujifilm Holdings won 0,5 procent. De Japanse maker van kantoorapparatuur heeft een verzoek ontvangen van Xerox om te heronderhandelen over de overnamedeal van 6,1 miljard dollar met de Amerikaanse printerfabrikant.

De activistische investeerders Carl Icahn en Darwin Deason vinden dat Fujifilm veel te weinig betaalt voor Xerox.

Hongkong

De meeste andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens vooruit. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent in de plus.

De All Ordinaries in Sydney won 0,6 procent. De beurs in Shanghai bleef achter met een verlies van 0,2 procent.

Korea's

De Kospi in Seoul steeg 0,8 procent na de topontmoeting tussen Noord- en Zuid-Korea. De leiders van beide landen hebben elkaar voor het eerst in tien jaar de hand geschud en willen een einde maken aan het militaire conflict tussen de twee Korea's.