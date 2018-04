Cijfers Facebook goed ontvangen op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1 procent op 24.322,34 punten. De brede S&P 500 won ook 1 procent tot 2666,94 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,6 procent aan tot 7118,68 punten.

Facebook zag zijn beurswaarde ruim 9 procent stijgen. Het bedrijf voegde in de eerste drie maanden van het jaar weer meer gebruikers toe. De omzet ging met de helft omhoog en de winst pakte zelfs twee derde hoger uit.

De voorbije periode werd voor Facebook gekenmerkt door wereldwijde ophef over de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers die via data-analysebureau Cambridge Analytica bij derden terechtkwamen. Topman Mark Zuckerberg ging herhaaldelijk door het stof en beloofde beterschap.

eBay

Ebay zag bijna 6 procent aan beurswaarde verdampen. De marktplaats gaf veel geld uit aan het binnenhalen van nieuwe klanten en dat drukte de winst aanzienlijk. De omzet steeg wel. Betalingsdienst PayPal (plus 2,8 procent), ooit onderdeel van eBay, kreeg meer transacties te verwerken en dat leidde tot een hogere winst.

Ook resulaten van creditcardmaatschappij Visa en chipmaker AMD werden overduidelijk positief onthaald. Dat gold in mindere mate voor Qualcomm (plus 1,5 procent). De chipmaker verhoogde de omzet, maar had wel een lagere winst.

Automaker Ford kondigde verdere kostenbesparingen aan en sloot bijna 3 procent hoger. Ook branchegenoot Fiat Chrysler eindigde de sessie net aan op winst. General Motors won 0,4 procent. Een reorganisatie bij de Zuid-Koreaanse tak drukte zwaar op de winst van het bedrijf.

Vliegmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappij American Airlines stelde de verwachtingen naar beneden bij en verloor dik 6 procent. Branchegenoot Southwest Airlines stond ook bij de verliezers. Het concern moet het doen met minder boekingen na een incident waarbij een passagier bijna uit een vliegtuig werd gezogen.

De euro was 1,2105 dollar waard, tegen 1,2101 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 68,19 dollar. Brentolie klom 1,1 procent tot 74,79 dollar per vat.