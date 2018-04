Duits moederbedrijf van bestelsite Foodora groeit flink in 2017

Delivery Hero, dat onder meer in Nederland actief is met de bestelsite Foodora, verwerkte in een jaar tijd bijna 292 miljoen bestellingen. Dat waren er een jaar eerder 197 miljoen. Daardoor steeg de omzet met 60 procent tot ruim 544,2 miljoen euro.

Het verlies van Delivery Hero liep onder meer door marketingkosten flink op. Delivery Hero noteerde voor heel 2017 een min van dik 190 miljoen euro. In 2016 was het verlies nog 17 miljoen euro.

De maaltijdbezorgbranche is zeer competitief en bedrijven steken veel geld in uitbreiding van hun marktaandeel in landen waar ze actief zijn. In onder meer Nederland en Duitsland concurreert de onderneming met het in Amsterdam genoteerde bedrijf Takeaway.com.

Delivery Hero stootte om die reden onderdelen af in gebieden waar het geen marktleider is. Vorig jaar verkocht de onderneming bedrijven in Georgië, Slowakije, Kazachstan en India.

Een jaar eerder verkocht Delivery Hero het merk hungryhouse in het Verenigd Koninkrijk aan Just Eat.