Nuon-eigenaar Vattenfall verkoopt meer elektriciteit en maakt meer winst

Wind- en kernenergie bleven ongeveer gelijk, maakt het bedrijf donderdag bekend.

In het eerste kwartaal ging de omzet met 11 procent omhoog naar 44,3 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo'n 4,3 miljard euro.

Dat was vooral te danken aan een grotere verkoop van elektriciteit in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook hogere stroomprijzen in Scandinavië speelden een rol. Onder de streep bleef daar 4,2 miljard kroon van over. Dat was een jaar eerder 3,8 miljard kroon.

Banen

Nuon schrapt de komende jaren 275 banen, werd onlangs bekend. Dat is onderdeel van een vorig jaar door Vattenfal aangekondigde grotere reorganisatie waarbij ook in Zweden en Duitsland banen verdwijnen.

Op die manier wil Vattenfall de kosten met omgerekend ongeveer 200 miljoen euro per jaar terugdringen. Vattenfall is bezig af te stappen van fossiele brandstoffen en wil zich richten op duurzamere vormen van energie.

Vattenfall boekte vorig jaar voor het eerst in vijf jaar winst.