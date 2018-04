Ford kondigt nieuwe miljardenbesparingen aan

Volgens financieel topman Bob Shanks ligt ''alles op tafel om Ford te repareren''. Daarbij wees hij op andere investeringen, samenwerkingsverbanden en het vertrekken uit markten of stopzetten van producten.

Op de Noord-Amerikaanse markt stopt Ford in ieder geval al met het investeren in een nieuwe generatie sedans, zo kondigde het aan. In oktober hanteerde Ford nog een besparingsdoel van 14 miljard dollar in 2022.

In het eerste kwartaal had Ford baat bij een lager belastingniveau. Dat compenseerde de flink gestegen uitgaven van het concern, met name als gevolg van hogere grondstofprijzen. De winst kwam uit op ruim 1,7 miljard dollar. De omzet steeg met 7 procent tot 42 miljard dollar.