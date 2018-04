Nikkei-index sluit hoger gesteund door banken

Ook werd de handel gesteund door een daling van de Japanse yen. Op de meeste andere beurzen in het Verre Oosten was de stemming eveneens positief.

In Tokio eindigde de Nikkei 0,9 procent in de plus op 22.278,12 punten. De hoofdindex beweegt daarmee rond het hoogste niveau in zeven weken tijd.

Autofabrikant Toyota en chemiebedrijf Shin-Etsu Chemical, die veel omzet halen in het buitenland, profiteerden van een goedkopere yen en wonnen tot 2 procent.

Banken

De banken Mitsubishi UFJ en Sumitomo Mitsui Financial stegen tot 2,5 procent. De Japanse financiële instellingen hebben in de afgelopen jaren de investeringen en leningen in de VS opgevoerd vanwege de negatieve binnenlandse rentetarieven. Door de hogere financieringskosten in de VS zullen hun marges naar verwachting verbeteren.

De beurs in Shanghai dikte 1,8 procent aan en in Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 1 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,7 procent bij. De Kospi in Seoul bleef achter met een min van 0,3 procent.