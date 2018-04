Wall Street eindigt handelsdag met kleine minnen

Verder verdwenen de geopolitieke spanningen wat naar de achtergrond en deed de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin uitspraken over de handel. Ook openden meerdere bedrijven de boeken.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 24.448,69 punten. De breder samengestelde S&P 500 sloot een fractie lager op 2670,29 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,3 procent aan op 7128,60 punten.

De stijgende rendementen op obligaties lopen synchroon met de verwachtingen voor een oplopende inflatie. De opbrengsten op tienjaarsleningen stegen tot net onder de 3 procent, een niveau dat in geen jaren is overschreden. De dollar steeg mede daardoor ten opzichte van andere grote munteenheden. De euro was 1,2205 dollar waard, tegen 1,2212 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.

Hasbro

Speelgoedmaker Hasbro boog een aanvankelijk verlies van zo'n 4,5 procent om in een plus van 4,1 procent. Het bedrijf schreef rode cijfers, onder meer doordat het in het failliete Toys 'R' Us een grote klant verloor. Beleggers leken de toelichting dat het onderliggend wel snor zit bij het bedrijf uiteindelijk te slikken.

De winst van Kimberly-Clark (min 1,5 procent) werd stevig gedrukt door de kosten voor een reorganisatie. Ook gingen grondstofprijzen omhoog. De maker van verzorgingsproducten haalde wel een hogere omzet.

Apple

Bij de overige bedrijven was er aandacht voor Apple. De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de beoogde overname van muziekherkenningsapp Shazam. Apple zakte 0,3 procent, nadat het vrijdag al dik 4 procent inleverde na een somber analistenrapport.

Verder verloor Akorn ruim een derde van zijn waarde. De Duitse farmaceut Fresenius besloot de stekker uit een één jaar geleden afgesproken overname van de maker van generieke medicijnen te trekken. Fresenius zou Akorn voor 4,3 miljard dollar kopen, maar ziet daar door datalekken van het Amerikaanse bedrijf van af. Akorn heeft aangegeven Fresenius aan de overeenkomst te willen houden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 68,94 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 75,03 dollar per vat.