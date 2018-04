Japanse beurs sluit met kleine verliezen

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent lager op 22.088,04 punten. Maker van medische apparatuur Terumo en telecombedrijf SoftBank, twee zwaargewichten in de index, zakten respectievelijk 3,9 en 1,2 procent. De Apple-toeleveranciers Murata Manufacturing en TDK verloren tot 2 procent na sombere analistenrapporten over de Amerikaanse iPhone-maker.

De Japanse financiële bedrijven bleven daarentegen profiteren van de oplopende rentes op de Amerikaanse obligatiemarkten. De verzekeraars T&D Holdings en Dai-ichi Life wonnen 4,2 en 4 procent.

Takeda Pharmaceutical won 1,4 procent. De Japanse farmaceut heeft zijn bod op zijn Iers-Amerikaanse branchegenoot Shire opnieuw verhoogd. Het is het vierde bod van Takeda op Shire, dat de eerdere drie als te laag afwees. Shire heeft in een verklaring laten weten zijn standpunt met betrekking tot het bod in overweging te nemen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent lager en de beurs in Shanghai zakte 0,5 procent. In Seoul verloor de Kospi 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent dankzij koerswinsten onder de banken en goudproducenten.