Japanse beurs sluit opnieuw hoger

Sterke bedrijfsresultaten van Amerikaanse bedrijven boden eveneens steun aan het beurssentiment.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus op 22.191,18 punten. De stijging werd geleid door de staalbedrijven, de transportsector en de aluminiumbedrijven, die in de afgelopen weken hadden te lijden onder de eerder aangekondigde importtarieven voor staal en aluminium door de Verenigde Staten.

De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen eveneens omhoog. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai dikte 0,9 procent aan. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent en in Seoul klom de Kospi 0,3 procent.