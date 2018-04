Nikkei eindigt met stevige winst

Daarnaast namen de geopolitieke spanningen rond Noord-Korea af na berichten over een geheime ontmoeting van de Amerikaanse CIA-directeur Mike Pompeo met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De Nikkei in Tokio ging 1,4 procent hoger de dag uit op 22.158,20 punten en bereikte daarmee het hoogste niveau in zeven weken.

Retailer Fast Retailing en robotmaker Fanuc, twee zwaargewichten in de index, wonnen 2,1 procent en 2,9 procent. Ook technologiebedrijven als Advantest en TDK zaten in de lift met winsten van 3,8 procent en 2,5 procent.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen ook vooruit. In Seoul kreeg de Kospi er 0,9 procent bij onder aanvoering van technologieconcern Samsung (plus 2,6 procent). De All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent en in Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent in de plus.

De beurs in Shanghai steeg 0,6 procent. De Chinese banken waren in trek nadat de centrale bank van het land liet weten de kapitaaleisen voor sommige banken te versoepelen. De banken kunnen daardoor meer geld uitlenen, wat een impuls voor de economie kan zijn.