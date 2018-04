Drankenproducent Rémy Cointreau profiteert van Chinese vraag

Ook goede verkopen in het land het afgelopen kwartaal, door de viering van het Chinese nieuwjaar, deden een stevige duit in het zakje, bleek woensdag uit een handelsbericht.

Rémy zag de opbrengsten over het boekjaar 2017/2018 uitkomen op ruim 1,1 miljard euro. Dat is 2,9 procent meer dan een jaar eerder. Door de viering van het Chinese nieuwjaar in februari dikten de cognacverkopen met ruim 18 procent aan.

De afgelopen jaren stonden de prestaties van Rémy in China enigszins onder druk, omdat er veel strenger op werd toegezien dat hoge ambtenaren zich niet lieten fêteren met dure flessen drank. Inmiddels is die fraudecampagne van de overheid weer enigszins gaan liggen.

In de op een na grootste economie ter wereld speelt Rémy momenteel in op het verkopen van de duurdere flessen, zoals de Louis XIII. Dat is cognac die voor duizenden euro's per fles over de toonbank gaat.