Flinke stijging omzet en winst voor chipmachinemaker ASML

De omzet in het eerste kwart kwam uit op 2,3 miljard euro, tegen 1,9 miljard euro vorig jaar. De winst bedroeg 540 miljoen euro. Dat was in de eerste drie maanden van 2017 nog 452 miljoen euro.

Het bedrijf had dat grotendeels te danken aan hogere verkopen van zijn DUV en holistische lithografie-machines en niet zozeer aan de verkoop van de vernieuwende EUV-apparaten, al worden die de komende jaren wel steeds belangrijker.

Van die EUV-apparaten, die het mogelijk maken om meer transistoren op een chip te zetten waardoor computers sneller worden, leverde ASML er wel drie af en kreeg het ook nieuwe orders binnen. Dit jaar moeten er twintig EUV-machines worden gebouwd, volgend jaar wil ASML capaciteit hebben voor tenminste dertig van die chipmachines.

Op stoom

Hoewel de productie van de eerste generatie EUV-machines nu pas goed op stoom komt, heeft ASML de eerste orders voor de tweede generatie al binnen. Het gaat dan om systemen die vooral voor onderzoek en ontwikkelingsdoeleinden bedoeld zijn en op zijn vroegst eind 2021 geleverd worden.

Voor echte productie bedoelde High-NA EUV-machines worden tegen 2024 geleverd, zei financieel directeur Wolfgang Nickl.

Voor het huidige kwartaal rekent ASML op een omzet van tussen de 2,5 miljard euro en 2,6 miljard euro. De brutomarge daalt wel aanzienlijk naar ongeveer 43 procent als de EUV-apparaten een groter deel van de omzet voor hun rekening nemen.