Beurzen Midden-Oosten hoger na westerse raketaanval op Syrië

De toonaangevende DFM General Index in Dubai stond rond 12.00 uur Nederlandse tijd 1,8 procent hoger.

In buurland Saudi-Arabië stond de Tadawul All Share Index ook 1,8 procent hoger. In Abu Dhabi ging de beurs 1 procent omhoog. De TA-35 Index in Israël deelde niet mee in de positieve sfeer. Die stond 0,3 procent lager.

De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië vielen in de nacht van vrijdag op zaterdag doelen in Syrië aan. Dat was een reactie op een gifgasaanval die door de Westerse mogendheden aan de regeringstroepen van het land in het Midden-Oosten wordt toegerekend.