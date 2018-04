Duits uitgeversconcern Springer Nature gaat naar de beurs

Er wordt met de verkoop van nieuwe aandelen gemikt op een opbrengst van circa 1,2 miljard euro, waarmee de financiële positie van de onderneming wordt versterkt.

De omzet van de wetenschappelijke uitgever bedroeg vorig jaar meer dan 1,6 miljard euro, met een operationele winst van 374 miljoen euro. De onderneming, actief in meer dan 120 markten, is een belangrijke concurrent van RELX (het voormalige Reed Elsevier).

Ropers staat sinds oktober aan het hoofd van Springer Nature, waar hij de Nederlandse topman Derk Haank opvolgde.

De bestuurder stond in 1998 aan de wieg van bol.com en was sindsdien verbonden aan het bedrijf, dat dochteronderdeel is van Ahold Delhaize. ''Bol.com verlaten is een van de moeilijkste besluiten in mijn leven geweest'', zei hij bij aankondiging van de overstap in juni vorig jaar.

Er werd al langer gespeculeerd over een beursgang van Springer Nature. Het bedrijf ontstond in 2015 uit een fusie van Springer Science+Business Media en de wetenschappelijke tak van het Duitse uitgeversconcern Holtzbrinck, met onder meer het bekende tijdschrift Nature. Holtzbrinck blijft aandeelhouder voor de lange termijn van Springer Nature, dat circa 13.000 werknemers telt.