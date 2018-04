Japanse beurs licht lager de dag uit

De andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten deden ook overwegend een stapje terug.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een verlies van 0,1 procent de dag uit op 21.660,28 punten. De Japanse oliebedrijven profiteerden van de gestegen olieprijzen, die het hoogste niveau sinds 2014 bereikten door de oorlogsretoriek van president Donald Trump. Inpex klom 0,2 procent en Japan Petroleum Exploration won bijna 3 procent.

Het Japanse retailbedrijf Lawson zakte circa 5 procent na een tegenvallende winstverwachting voor het huidige boekjaar. Aeon dikte daarentegen 4 procent aan. Het supermarktbedrijf boekte afgelopen boekjaar een recordwinst en voorziet voor dit jaar een verdere winstgroei.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent lager en de beurs in Shanghai zakte 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,3 procent. In Seoul won de Kospi 0,3 procent, na het besluit van de Bank of Korea om de rente onveranderd te laten.