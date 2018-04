Europese beurzen eindigen handelsdag in het groen

Ook op Wall Street ebde de angst voor een handelsoorlog daardoor weg en de hogere koersen in New York gaven de beurzen hier een extra steuntje in de rug.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk 1 procent in de plus op 545,25 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 787,72 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 1,1 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was verzekeraar ASR met een plus van 3,9 procent. Telecombedrijf KPN was met een verlies van 1,3 procent de hekkensluiter.

Takeaway.com

Takeaway.com deed het met een winst van 6,1 procent goed bij de middelgrote ondernemingen. Het bedrijf achter maaltijdbestelsite Thuisbezorgd.nl verwerkte in het eerste kwartaal fors meer bestellingen.

Volgens topman Jitse Groen was de groei in de afgelopen periode sterker dan in het voorgaande kwartaal. Vooral in Duitsland groeide Takeaway.com hard.

Air France-KLM

Air France-KLM daalde 2,4 procent en sloot daarmee de rij in de MidKap. De aanhoudende stakingen bij Air France kostten de luchtvaartcombinatie al veel geld.

De impact op de operationele winst raamt het Frans-Nederlandse bedrijf op 170 miljoen euro. De luchtvaartcombinatie vervoerde vorige maand evenwel meer mensen.

Bayer

Bayer steeg 4,7 procent in Frankfurt. Justitie in de Verenigde Staten is volgens zakenkrant The Wall Street Journal akkoord met de overname van de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern.

Autoconcern Volkswagen (3,8 procent) zou in de top van het bedrijf een stoelendans in gang hebben gezet. Topman Matthias Müller zou daarbij het veld moeten ruimen ten faveure van Herbert Diess, de huidige baas van het merk VW.

LVMH

In Parijs won LVMH 4,9 procent. De Franse producent van luxegoederen kende een uitstekend begin van 2018 met duidelijke groei in vrijwel alle productcategorieën.

Givaudan zakte in Zürich 2,6 procent. De grootste geur- en smaakstoffenproducent ter wereld kwam met tegenvallende cijfers.

De euro was 1,2332 dollar waard, tegen 1,2313 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent duurder op 65,14 dollar. Brentolie kostte ook 2,8 procent meer, op 70,62 dollar per vat.