Aziatische beleggers houden zich op de vlakte

Door het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om nog eens 100 miljard dollar aan importheffingen op te leggen op Chinese producten laaide ook het sluimerende handelsconflict tussen de twee landen weer wat op.

De Nikkei in Tokio eindigde na een wisselvallige handelssessie 0,4 procent in de min op 21.567,52 punten. Een dag eerder had de Japanse hoofdindex nog 1,5 procent gewonnen door de hoop dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China kan worden vermeden.

Chipbedrijf Advantest zakte 1,4 procent, maar supermarktconcern Seven & i Holdings dikte 3,4 procent aan. Het Japanse bedrijf verwacht dit boekjaar voor de achtste keer op rij een recordwinst te boeken.

Hongkong

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, maakte de Hang Seng-index een inhaalslag en noteerde tussentijds 0,9 procent hoger.

In Seoul verloor de Kospi 0,5 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung daalde 1,3 procent na de publicatie van de voorlopige eerstekwartaalcijfers.

De All Ordinaries in Sydney was vlak. De beurzen in Shanghai, Taiwan en Thailand waren gesloten vanwege nationale feestdagen.