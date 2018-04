Zorg over handelsconflict met China zet Wall Street in de min

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 1 procent in de plus op 24.264,30 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2644,69 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 1,5 procent vooruit naar 7042,11 punten.

Kort na de openingsbel noteerden de graadmeters nog stevige minnen. Toen leverde de Dow bijvoorbeeld zo'n 1,8 procent in.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter ontkend een handelsoorlog te voeren. Handelsminister Wilbur Ross voegde daaraan toe dat de Chinese reactie op de Amerikaanse heffingen geen verrassing was en redelijk in verhouding met de stappen van de VS. Hij verklaarde verder dat als het tot een handelsoorlog zou komen de VS niet de verliezer zullen zijn.

China

Toch waren de aandelen van sommige grote exporteurs naar China niet erg in trek. Vliegtuigbouwer Boeing verloor bijvoorbeeld 1 procent.

Omdat China met zijn heffingen een flinke klap uitdeelt aan Amerikaanse telers van sojabonen, deden vleesbedrijven het juist erg goed op de beurs. Hormel en Tyson Foods wonnen tot bijna 5 procent.

Spotify

Verder viel het koersverlies van ruim 3 procent bij Spotify op. De muziekstreamingdienst maakte dinsdag nog zijn debuut op Wall Street. Facebook leverde daarnaast bijna 1 procent in.

Volgens het bedrijf zijn de gegevens van zo'n 87 miljoen Facebookgebruikers mogelijk in handen gekomen van onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Daarmee is het privacyschandaal bij Facebook een stuk omvangrijker dan gedacht.

Euro

Beleggers verwerkten ook het maandelijkse banencijfer van loonstrookverwerker ADP. Dat cijfer over maart was beter dan economen hadden verwacht en loopt vooruit op het belangrijke banenrapport op vrijdag.

De euro was 1,2278 dollar waard, tegen 1,2295 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 63,53 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 68,22 dollar per vat.