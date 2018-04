Europese beurzen sluiten met verlies door handelsconflict China en VS

Zo kondigde de regering in Peking nieuwe importheffingen op Amerikaanse goederen aan als vergelding voor vergelijkbare maatregelen van de Amerikanen in Washington.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam eindigde 0,4 procent lager op 526,19 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 764,09 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. De FTSE in Londen kreeg er wel 0,1 procent bij.

De Amerikaanse president Donald Trump ontkende in de loop van de dag via Twitter dat hij een handelsoorlog aan het voeren is, maar daardoor leken de zorgen bij beleggers niet echt af te nemen.

Exporterende bedrijven als autobouwers moesten het ontgelden op de beurzen. Volkswagen gingen bijvoorbeeld meer dan 1 procent omlaag in Frankfurt.

Verder stonden techfondsen flink onder druk. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting was met een min van 3,8 de grootste daler bij de hoofdfondsen aan het Damrak. In de MidKap viel de grootste klap bij chipbedrijf Besi, dat 4 procent minder waard werd.

ArcelorMittal

ArcelorMittal leverde daarnaast 3,7 procent in. Het staalconcern vecht een bod op doelwit Essar Steel aan van een consortium onder leiding van het Russische VTB Capital. Onder meer de familie achter het failliete Essar zou onderdeel uitmaken van het consortium. Volgens de wet in India is dat niet toegestaan.

Ook chipmachinebouwer ASML en biotechnoloog Galapagos waren niet bepaald in trek. Ze verloren eveneens meer dan 3 procent. Heineken won juist 1,3 procent en was daarmee koploper in de AEX.

Bij de kleinere bedrijven won Nedap 0,4 procent na een handelsbericht. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, heeft in de eerste maanden van dit jaar de opbrengsten met 8 procent zien stijgen en is positief over de ontwikkelingen in 2018.

De euro was 1,2295 dollar waard, tegen 1,2262 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 63,12 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot 67,60 dollar per vat.