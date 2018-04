Techsector ontvangt forse klappen op rood Wall Street

Beleggers moesten het verder doen zonder richtinggevende ontwikkelingen uit Europa, waar de beurzen wegens Tweede Paasdag gesloten waren.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent lager op 23.644,19 punten. De breder samengetelde S&P 500 zakte 2,2 procent tot 2581,88 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 2,7 procent tot 6870,12 punten.

China heeft invoerheffingen ingesteld in reactie op de eerder door president Donald Trump ingevoerde importheffingen voor staal en aluminium. Het gaat om heffingen tot 25 procent op 128 producten, waaronder varkensvlees, met een totale waarde van ongeveer 3 miljard dollar. Vleesproducent Tysen Foods werd 6,2 procent minder waard.

Tesla

Tesla verloor na de forse verliezen van vorige week nog eens 5,1 procent. De grap van topman Elon Musk op Twitter op 1 april over een faillissement van Tesla kon niet verdoezelen dat beleggers zich echt zorgen maken over het de kaspositie van het bedrijf. Wel zag een analist een mooi koopmoment voor het aandeel en meldde een autoblog op basis van een uitgelekte interne e-mail van Tesla dat de productie van de Model 3 op stoom komt.

Chipmaker Intel leverde 6,1 procent in na berichten dat Apple chips van het bedrijf in Mac-computers vervangt door eigen chips. Apple zakte 0,7 procent.

Facebook

Webwinkelbedrijf Amazon kreeg weer eens de toorn van Trump over zich heen op Twitter over te lage belastingafdrachten en zakte 5,2 procent. Snapchat-moederbedrijf Snap kondigde voor het weekeinde nieuwe ontslagen aan en verloor bijna 9 procent. Facebook bevindt zich vanwege een privacyschandaal nog altijd in de hoek waar de klappen vallen en daalde 2,8 procent. Videostreamingdienst Netflix verloor 5,1 procent.

Alibaba ging 3,2 procent omlaag. De in New York genoteerde Chinese webwinkelreus heeft de resterende 57 procent van de aandelen in maaltijdbezorger Ele.me gekocht. Daarbij kocht het onder meer de Chinese zoekmachine Baidu uit. De deal gaat uit van een totale waarde voor Ele.me van 9,5 miljard dollar.

De euro was 1,2302 dollar waard, tegen 1,2303 dollar bij het slot van de handel in de VS op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent minder op 63,16 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs naar 67,79 dollar.