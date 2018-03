Amazon gaat boodschappen Franse keten Monoprix bezorgen

Inwoners van hoofdstad Parijs en de omringende regio kunnen Monoprix-artikelen bestellen via de Amazon Prime Now-app.

De overeenkomst met Monoprix toont Amazons verregaande interesse in de boodschappenmarkt. In de Verenigde Staten kocht de webwinkelreus al supermarktketen Whole Foods. En in het Verenigd Koninkrijk sloot Amazon al een deal met supermarktketen Morrisons.

Casino zelf richt zich ook steeds meer op online winkelen. Zo is het bedrijf in exclusieve gesprekken om online schoenenwinkel Sarenza over te nemen.

Eind vorig jaar nam het bedrijf al een licentie op de technologie van het Britse Ocado Group om online bestellingen klaar te maken voor levering.