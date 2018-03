Japanse beurs flink omhoog na handelsgesprekken VS en China

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,7 procent hoger op 21.317,32 punten. Vooral de Japanse exportbedrijven profiteerden van de afgenomen vrees voor een wereldwijd handelsconflict.

Chipgerelateerde bedrijven als Advantest, Sumco en Tokyo Electron, die veel producten afzetten in het buitenland, stegen tot 2,9 procent. Technologiebedrijf Panasonic en automaker Toyota wonnen 5 en 3,8 procent.

De All Ordinaries in Sydney dikte 0,7 procent aan en in Seoul klom de Kospi 0,6 procent. De beurs in Shanghai kreeg er 0,7 procent bij en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus, onder aanvoering van telecom- en technologiebedrijven.