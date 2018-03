Euronext klaar met overname Ierse beurs

Met de inlijving van de Ierse branchegenoot was 137 miljoen euro gemoeid. De 224 jaar oude Ierse beurs was tot nu toe altijd zelfstandig gebleven ondanks een fusiegolf in de industrie.

De laatste tijd was ISE wel op zoek naar een partner of overnamekandidaat. De aandeelhouders van ISE hebben uiteindelijk toegezegd hun belangen te verkopen aan Euronext.

De overname moet tegen 2020 zo'n 6 miljoen euro aan financiële voordelen opleveren. Euronext Dublin zal geleid worden door Deirdre Somers, die al jaren de hoogste baas is bij ISE.

Euronext is zelf ontstaan uit een fusie van de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs in 2000. De beurs in Lissabon kwam daar twee jaar later bij. Een fusie met de New York Stock Exchange volgde, maar toen het fusiebedrijf in 2013 werd gekocht door Intercontinental Exchange, maakte dat bedrijf de Europese beurstak een jaar later weer zelfstandig.