Wall Street sluit Fed-dag af met verlies

De Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,2 procent op 24.682,31 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent achteruit tot 2711,93 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7345,29 punten.

Het is goed mogelijk dat de koepel van centrale banken de rente in de Verenigde Staten sneller zal opvoeren dan nu het geval is. In een toelichting op de eerste rentestap dit jaar werd gewezen op de verbeterde economische omstandigheden. Het belangrijkste tarief kwam door de zesde verhoging sinds eind 2015 op een bandbreedte van 1,5 procent tot 1,75 procent.

Facebook

Facebook won 0,7 procent, na de daling van circa 9 procent in de voorgaande dagen. Een groep investeerders sleept Facebook voor de rechter omdat ze zich misleid voelen en eisen compensatie. Door de koersval van Facebook zijn tientallen miljarden dollars aan beurswaarde in rook opgegaan. Facebookbaas Mark Zuckerberg beloofde inmiddels beterschap. Het techbedrijf gaat onder meer de eigen diensten onder de loep nemen.

Aandeelhouders van Tesla gingen akkoord met de bonus die topman Elon Musk in het vooruitzicht is gesteld. Musk krijgt een aandelenpakket ter waarde van 2,6 miljard dollar als hij de komende jaren bepaalde doelstellingen bij de maker van elektrische auto's haalt. Het aandeel sloot bijna 2 procent hoger.

General Mills

Levensmiddelenfabrikant General Mills, bekend van onder meer Cheerios-ontbijtgranen, kwam met een winstwaarschuwing in verband met hogere kosten. General Mills dook bijna 9 procent in de min.

Verder stonden oliegerelateerde fondsen in de schijnwerpers, geholpen door de sterk opgelopen olieprijzen. De olievoorraden in de VS bleken tegen de verwachting in te zijn gedaald. Een vat Amerikaanse olie steeg bijna 3 procent in prijs tot 65,42 dollar. Brentolie werd 3,3 procent duurder op 69,66 dollar per vat. In het kielzog gingen olieconcern als Chevron en ExxonMobil mee omhoog. Ook oliedienstverleners als Halliburton en Schlumberger zaten in de lift.

De euro was 1,2344 dollar waard, vergeleken met 1,2259 dollar bij het slot van de Europese beurzen.