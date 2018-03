Amsterdamse beurs sluit met een kleine winst

De verwachting is dat de nieuwe Fed-preses Jerome Powell een volgende rentestap aankondigt. Dat gebeurt na de slotbel op de Europese beurzen. ArcelorMittal was in de AEX veruit de sterkste stijger.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 536,48 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 810,28 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt sloot vlak.

Staal

ArcelorMittal won 4,1 procent. De schuldeisers van het Indiase staalbedrijf Essar Steel zouden het bod van de in Amsterdam genoteerde staalreus hebben verworpen. ArcelorMittal trekt bij de overname op met het Japanse Nippon Steel.

Verder is nog geenszins zeker dat de importheffingen op staal en aluminium ook voor Europa gaan gelden. Momenteel wordt naar een gezamenlijke oplossing gezocht.

Elders in Europa sloten staalgerelateerde fondsen ook met winst. Salzgitter won in Frankfurt 0,6 procent. Het eveneens Duitse ThyssenKrupp zag zijn beurswaarde bijna 2 procent stijgen. Het aandeel van het Finse Outokumpu was goed voor een winst van 3,3 procent.

Shell

Verder stonden oliegerelateerde fondsen als Shell (1,6 procent) en Vopak (1,3 procent) in de AEX bij de winnaars, geholpen door de oplopende olieprijzen. Ook maakte Shell bekend zijn verwachtingen voor de divisie Downstream, die zich bezighoudt met raffinage en verkoop van olieproducten, te handhaven.

Grootste daler in de AEX was telecomconcern KPN met een min van 1,2 procent. In de MidKap ging toeleverancier aan de chipindustrie Besi aan kop met een winst van 3,3 procent. Hekkensluiter was Air France-KLM met een verlies van 2,4 procent.

HelloFresh

In Frankfurt steeg HelloFresh bijna 4 procent. De bezorger van maaltijdpakketten leed afgelopen jaar minder verlies en verwacht dit jaar voor het eerst winstgevend te worden. Het Franse modehuis Hermès, vooral bekend van de zijden sjaaltjes en de Kelly- en Birkin-tassen, won in Parijs 2,4 procent na goed ontvangen resultaten.

De euro was 1,2259 dollar waard, vergeleken met 1,2266 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,4 procent in prijs tot 65,06 dollar. Brentolie werd 2,6 procent duurder, op 69,15 dollar per vat.