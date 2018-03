Opnieuw verlies voor Nikkei-index

Ook namen beleggers geen grote posities in voorafgaand aan een nationale feestdag. De financiële markten in Tokio zijn woensdag gesloten. Op die dag komt de Amerikaanse Federal Reserve met zijn rentebesluit.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,5 procent lager de handel uit op 21.380,97 punten. Een dag eerder verloor de hoofdindex al 0,9 procent. Chipmachinemaker Tokyo Electron zakte 1,2 en producent van elektronische apparatuur Yaskawa Electric leverde 2,6 procent in.

De andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten lieten een overwegend hoger beeld zien. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,4 procent en de Kospi in Seoul won 0,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai klom 0,2 procent.