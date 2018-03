Eelco Blok start bij grootaandeelhouder van VolkerWessels

Blok had eerder al zijn vertrek aangekondigd bij KPN, waar hij wordt opgevolgd door Maximo Ibarra.

Topman bij Reggeborgh, grootaandeelhouder van bouwbedrijf VolkerWessels, is Henry Holterman. Hij is een schoonzoon van de in november vorig jaar overleden ondernemer Dik Wessels.

Blok werkt al jaren voor KPN en is er sinds 2011 de hoogste baas. Hij vindt het nu tijd voor wat anders. Bij de aandeelhoudersvergadering in april draagt hij daarom het stokje over.

Gedreven

Onder leiding van Blok nam KPN in 2014 het glasvezelbedrijf Reggefiber volledig over van Reggeborgh. Ook stond hij aan de basis van een aantal andere acquisities. Bij het telecombedrijf is hij onder meer geroemd om zijn ''persoonlijke gedrevenheid''.

Blok keerde zich als topman tevens fel tegen de dreigende overname door América Móvil. Een paar jaar geleden werd KPN bijna opgeslokt door dat Mexicaanse bedrijf.