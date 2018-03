Beurs in Tokio sluit lager na zorgen over Washington

Naar verluidt heeft speciaal aanklager Robert Mueller documenten opgevraagd die verband houden met de Russische zakelijke belangen van president Donald Trump.

Daarmee zou Trump voor het eerst echt betrokken raken bij het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen. Trump zou zelf zijn nationale veiligheidsadviseur aan de kant willen zetten, in dezelfde week dat minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson de laan uit werd gestuurd.

Fragiel

Het sentiment was al fragiel door zorgen dat de Amerikaanse invoer van staaltarieven een handelsoorlog veroorzaakt, wat de wereldwijde economie schaadt. Vanwege die heffingen stapte Trumps economisch topadviseur Gary Cohn eerder al uit protest op.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,6 procent in het rood op 21.676,51 punten. Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de export gingen omlaag. Zo verloor Sony 1,4 procent.

Centrale bank

In Japan ging de aandacht ook uit naar de centrale bank, waar de herbenoeming voor een periode van vijf jaar van bankgouverneur Haruhiko Kuroda officieel werd goedgekeurd. Daardoor zal volgens marktpartijen de komende tijd weinig veranderen aan het monetaire beleid van de Bank of Japan.

Elders in het Verre Oosten was het sentiment verdeeld. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent, terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds een min toonde van 0,2 procent. In Sydney steeg de All Ordinaries 0,5 procent.