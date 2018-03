Speelgoedverkoper Toys 'R' Us sluit de deuren in VS

Toys 'R' Us kwam de afgelopen jaren in zwaar weer terecht door hoge schulden en afnemende verkopen en moest faillissementsbescherming aanvragen.

In januari kondigde de keten al de sluiting aan van circa 180 winkels in de Verenigde Staten, als onderdeel van een reddingsplan. Er werd hard aan een doorstart gewerkt. Nu gaan echter de deuren bij de resterende 735 Amerikaanse winkels dicht.

In de VS werken circa 33.000 full- en parttimers voor het concern. Er wordt nog wel gekeken om tweehonderd winkels te combineren met de Canadese activiteiten van Toys 'R' Us. Die Canadese tak staat momenteel in de etalage, evenals de activiteiten in Azië en Europa.

Afgestoten

Toys 'R' Us telt wereldwijd zo'n 1.600 filialen en 60.000 werknemers. Nederland telde veertien Toys 'R' Us vestigingen. In 1997 werden de winkels in Nederland afgestoten. Wel is er nog een webshop actief van Toys 'R' Us in Nederland.

Blokker Holding nam negen winkels over van Toys 'R' Us in franchiseformule. In 2007 zijn de winkels omgebouwd naar Toys XL. In 2016 veranderde Blokker Holding Toys XL en Bart Smit echter in Intertoys.