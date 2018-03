Wall Street sluit opnieuw met verliezen

Daarnaast verwerkte Wall Street onder meer tegenvallende gegevens over de Amerikaanse winkelverkopen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent lager op 24.758,12 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2749,48 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent omlaag naar 7496,81 punten.

Kenners zijn bang dat het Witte Huis een steeds protectionistischer beleid gaat voeren, want Tillerson werd beschouwd als een voorstander van vrijhandel. Zijn opvolger, CIA-directeur Mike Pompeo, staat juist bekend als een hardliner. Ook wordt er gevreesd voor een wereldwijde handelsoorlog, naar aanleiding van de aangekondigde importheffingen op staal en aluminium. Een land als China zal waarschijnlijk met tegenmaatregelen komen.

Industriële bedrijven

Vooral industriële bedrijven zijn bij beleggers een beetje uit de gratie geraakt, want zij kunnen de meeste hinder ondervinden van de handelsperikelen. Zo ging vliegtuigbouwer Boeing zo'n 2,5 procent onderuit. Een bericht uit The New York Times suggereerde dat Boeing wel eens een primair doelwit kan zijn bij eventuele vergeldingspogingen van China.

Ook luchtvaartconcern United Continental (min 2,6 procent) moest het ontgelden. Er is grote ophef ontstaan over de dood van een hondje omdat cabinepersoneel had geëist dat het dier werd opgesloten in een opslagruimte voor bagage. Senator John Kennedy vroeg daarom om opheldering. Volgens hem waren van de 24 in vliegtuigen overleden dieren, 18 op een vlucht van United Airlines.

Juweliersketen Signet Jewelers kelderde verder meer dan 20 procent. Het bedrijf kwam met cijfers en een herstructureringsplan voor de komende jaren.

Ford

Ford eindigde wel zo'n 2 procent in de plus, vanwege een positief rapport van analisten van Morgan Stanley. De autobouwer was daarnaast ook negatief in het nieuws wegens het terugroepen van zo'n 1,4 miljoen auto's. Door een defect kan het stuur loslaten.

De euro was 1,2367 dollar waard, tegen 1,2370 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 60,90 dollar per vat. Brentolie steeg ook 0,3 procent in prijs, tot 64,82 dollar per vat.