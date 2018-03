Wall Street opent hoger na Amerikaanse macrocijfers

Voorbeurs kwamen gegevens naar buiten over de winkelverkopen en producentenprijzen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 25.079 punten. De brede SS&P 500 won 0,2 procent tot 2771 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent omhoog tot 7525 punten.

De Amerikaanse overheid liet weten dat de detailhandelsverkopen in februari met 0,1 procent zijn gedaald in vergelijking met een maand eerder, terwijl door economen was gerekend op een stijging. Het is de derde maand op rij dat de winkelverkopen afnemen. De producentenprijzen in de VS gingen vorige maand met 0,2 procent omhoog.

Bij de bedrijven bleef de aandacht uitgaan naar Broadcom (min 0,6 procent). Het chipconcern staakt definitief zijn pogingen om branchegenoot Qualcomm (min 0,4 procent) in te lijven.

De beslissing volgt op een decreet van Trump, die een dag eerder de grootste overname in de technologiesector ooit blokkeerde vanwege mogelijke gevaren voor de Amerikaanse staatsveiligheid.

Juweliersketen Signet Jewelers kelderde meer dan 13 procent. Het bedrijf kwam met cijfers en een herstructureringsplan voor de komende jaren.