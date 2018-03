AEX sluit hoger na rapport arbeidsmarkt VS

Op het Damrak was fietsenfabrikant Accell wel flink uit de gratie na tegenvallende jaarresultaten.

De AEX-index sloot na een aarzelend begin van de handel uiteindelijk 0,4 procent hoger op 537,14 punten. De MidKap eindigde 0,2 procent in de plus op 817,42 punten. De hoofdgraadmeters op de beurzen in Londen en Parijs gingen respectievelijk 0,3 en 0,4 procent hoger de handel uit. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent.

Verlies

Accell, dat tot de kleinere fondsen behoort in Amsterdam, leverde 8,6 procent van zijn beurswaarde in. Het bedrijf zag de jaarwinst met ruim twee derde dalen, mede door problemen op de Amerikaanse markt waar het eerder al voor had gewaarschuwd.

De Friese onderneming, met bekende merken als Batavus en Sparta, hoopt het tij te keren door de organisatie flink op de schop te nemen.

Ctac

Ook automatiseerder Ctac opende de boeken. Dat bedrijf behaalde vorig jaar minder omzet door vertraging bij twee projecten. De winst daarentegen nam dankzij kostenbesparingen flink toe. Voor 2018 verwacht het bedrijf weer een winststijging. Beleggers beloonden de cijfers uiteindelijk met een koerswinst van 0,6 procent.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was biotechonologiebedrijf Galapagos de sterkste stijger met een winst van 2,8 procent.

Boskalis stond onderaan de AEX met een min van 2,2 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener was een dag eerder, na publicatie van tegenvallende cijfers en vooruitzichten, ook al behoorlijk uit de gratie.

Staal

De Europese staalsector stond onder druk na de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump nu ook formeel heeft bekrachtigd. ArcelorMittal leverde in Amsterdam 0,6 procent in. Nog slechter verging het Salzgitter in Frankfurt (min 5,7 procent) en Outokumpu in Helsinki (min 1,2 procent).

De euro was 1,2330 dollar waard, tegen 1,2320 dollar aan het slot van de Europese beurshandel op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,7 procent tot 61,76 dollar. Brentolie werd verhandeld voor voor 65,24 dollar per vat, een prijsstijging van 2,6 procent.