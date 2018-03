Aziatische beurzen sluiten week in de plus

Verder wogen beleggers Trumps bericht dat de Amerikaanse importtarieven op buitenlands staal en aluminium niet gaan gelden voor buurlanden Canada en Mexico.

Ook houdt Trump nog een deur open voor andere belangrijke handelspartners. Andere landen kunnen wat hem betreft met de VS in onderhandeling gaan over de heffingen, die over ruim twee weken van kracht worden.

Staalbedrijven, die afgelopen week al een beweeglijke rit achter de rug hadden, sloten nu weer in het rood. In Hongkong speelde Liuzhou Iron & Steel 3 procent kwijt, terwijl Baoshan Iron & Steel 3,1 procent daalde. In Japan vielen Nippon Steel & Sumitomo Metal (min 0,7 procent) en Kobe Steel (min 3,2 procent) op.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,5 procent hoger op 21.469,20 punten. Een rentebesluit van de Bank of Japan, waarbij de centrale bank koers hield met zijn beleid, had nauwelijks invloed op de sessie. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,9 procent in de plus en de Kospi in Seoul won 0,8 procent. In Sydney dikte de All Ordinaries Index 0,3 procent aan.