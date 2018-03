Lagere omzet voor baggeraar Boskalis door olie- en gasmarkt

Het nettoresultaat van het bedrijf komt overeen met de eigen verwachtingen. Boskalis denkt dat het dit jaar uitdagend zal worden om de winst van afgelopen jaar te evenaren.

De omzet zakte met 10 procent tot 2,34 miljard euro in vergelijking met 2016. Door de zwakkere offshore-markt is er minder werkaanbod en staan de bezetting en marges onder druk. De nettowinst bedroeg 150 miljoen euro.

Boskalis had al aangegeven dat de winst in de tweede helft van het jaar vergelijkbaar zou zijn aan het nettoresultaat van 75 miljoen euro in de eerste zes maanden. In 2016 leed Boskalis nog een verlies van bijna 564 miljoen euro vanwege een grote afschrijving.

Het orderboek van de onderneming uit Papendrecht bedroeg eind vorig jaar 3,5 miljard euro, tegen ruim 2,9 miljard euro een jaar eerder. Boskalis stelt over 2017 een dividend voor van 1 euro per aandeel. Dat is gelijk aan de dividenduitkering over 2016.

Marktvolume

Het bedrijf gaf aan dat het wisselende beeld op zijn markten voorlopig aan zal houden. Bij offshore blijft de markt onder druk staan al zijn er wel nieuwe mogelijkheden te zien.

Voor de bagger- en infrawerkzaamheden is het marktvolume redelijk en bij sleep- en bergingsdiensten is de markt stabiel na een zeer rustige start van het jaar.

Vervallen

Verder kondigde de onderneming aan dat de toevoeging Westminster uit de bedrijfsnaam komt te vervallen en dat het bedrijf verder gaat onder de naam Boskalis.

Volgens topman Peter Berdowski betekent dat ook dat de namen van dochteronderdelen Smit, Dockwise en Fairmont in de loop van de tijd zullen verdwijnen. "Er was wel eens verwarring over wat Boskalis is. Het leek ons verstandig om meer als eenheid naar buiten te treden", aldus Berdowski.

Overigens werd woensdag door beursexploitant Euronext nog gemeld dat Boskalis spoedig verdwijnt uit de Amsterdamse AEX-index en degradeert naar de MidKap. Het bedrijf maakt sinds 2009 deel uit van de index van 25 hoofdfondsen.