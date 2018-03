Nikkei eindigt lager na vertrek economisch adviseur Trump

Cohn is net als veel andere Republikeinen fel tegen de plannen van Trump om importheffingen op staal en aluminium in te voeren. Door zijn vertrek laaide de vrees voor een handelsconflict weer wat op.

De Nikkei in Tokio eindigde na een schommelende handelssessie 0,8 procent lager op 21.252,72 punten. Een dag eerder boekte de Japanse hoofdindex nog een stevige winst door de hoop dat Trump zijn plannen voor importtarieven zou schrappen.

De Japanse staalbedrijven behoorden tot de sterkste dalers. JFE Holdings en Nippon Steel & Sumitomo Metal zakten tot 2,2 procent. Kobe Steel verloor ruim 7 procent.

Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omlaag. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,9 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent in de min.

De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent. De Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung, een zwaargewicht in de index, klom 3,3 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un met de VS om de tafel wil gaan zitten. Verder komt er eind april een top met de leiders van Zuid- en Noord-Korea.