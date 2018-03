Japanse beurs hoger na afname vrees handelsoorlog

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,8 procent hoger op 21.417,76 punten en doorbrak daarmee een vierdaagse verliesreeks. De staalbedrijven toonden wat herstel na de eerdere zware verliezen. Nippon Steel & Sumitomo Metal, JFE Holdings en Kobe Steel stegen tot 1,2 procent.

Ook de Japanse automakers, die grote afnemers zijn van staal en aluminium, zaten in de lift. Een goedkopere Japanse yen bood daarbij extra steun in de rug. Honda klom 1,6 procent en Toyota dikte 1 procent aan. Retailer Fast Retailing, een zwaargewicht in de Nikkei, kreeg er 2,8 procent bij.

De All Ordinaries in Sydney ging 1,1 procent hoger de dag uit en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,8 procent in de plus. De Kospi in Seoul steeg 1,5 procent onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse technologiereuzen Samsung (plus 3,9 procent) en SK Hynix (plus 5,1 procent).