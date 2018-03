Wall Street gemengd het weekend in

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 24.538,06 punten. De brede S&P 500 won juist 0,5 procent tot 2691,25 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er daarnaast 1,1 procent bij, op 7257,87 punten.

De angst voor een handelsoorlog is een gevolg van de felle kritiek op de importheffingen op buitenlands staal en aluminium die president Donald Trump donderdag aankondigde. Waarschijnlijk zullen belangrijke handelspartners van de Verenigde Staten zoals de EU en China tegenmaatregelen nemen als Trump zijn plannen doorzet.

Sterkste daler in de Dow was McDonald's, dat bijna 5 procent aan beurswaarde inleverde. Beleggers reageerden geschrokken op berichten dat het zogeheten Dollar Menu van de keten in de Verenigde Staten niet goed aan zou slaan. Via dat menu kunnen klanten bepaalde burgers en andere producten kopen voor 1, 2 of 3 dollar.

Foot Locker moest het eveneens flink ontgelden op de beurs. De sportschoenenwinkel kwam met tegenvallende resultaten en werd door beleggers een kleine 13 procent lager gezet. Ook winkelketen J.C. Penney was niet bepaald in trek na een cijferbericht. Het aandeel leverde dik 5 procent in.

Kledingverkoper Gap ging juist 8 procent omhoog dankzij meevallende resultaten. Ook de prestaties van softwarebedrijf Splunk, chipbedrijf Ambarrella en cloudonderneming Nutanix vielen in de smaak, met plussen van afgerond 9, 14 en 7 procent.

American Outdoor Brands sloot uiteindelijk 3,6 procent hoger, na een stevige daling kort na de openingsbel. Het moederbedrijf van vuurwapenmaker Smith & Wesson rekent op een zwakkere verkoop vanwege de moeilijkere marktomstandigheden in de nasleep van de schietpartij op een school in Florida. Later op de dag doken echter berichten op dat president Trump zou neigen naar een wat mildere opstelling ten aanzien van wapenfabrikanten.

De euro was 1,2328 dollar waard, tegen 1,2318 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie won 0,6 procent in prijs tot 61,38 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 64,48 dollar per vat.