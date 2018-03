Wall Street zakt op importtarieven

De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent lager op 24.608,98 punten. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent tot 2677,67 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor ook 1,3 procent, tot 7180,56 punten.

Bij de bedrijven die wel profiteerden van de stappen van Trump bevonden zich de staal- en aluminiumproducenten. Zo dikten US Steel (plus 5,8 procent), AK Steel (plus 9,5 procent) en Alcoa (plus 0,2 procent) aan.

Aan de andere kant stonden industriële en internationaal opererende bedrijven die juist hogere prijzen moeten betalen. Vliegtuigbouwer Boeing daalde bijvoorbeeld 3,5 procent.

Fed

Ook Jerome Powell wist de schijnwerpers weer op zich gericht. De Fed-baas gaf een nieuwe verklaring in het Congres. Dinsdag verscheen Powell daar ook al. Zijn opmerkingen over de verbeterde economische vooruitzichten en de oplopende inflatie zorgden voor hernieuwde nervositeit over snellere rentestappen.

Powell meldde nu dat de Fed zal doorgaan met het geleidelijk verhogen van de rente en dat hij geen tekenen ziet van oververhitting van de Amerikaanse economie.

Op economisch gebied kwamen gegevens over de uitkeringsaanvragen en de consumentenbestedingen naar buiten. De uitkeringsaanvragen gingen vorige week omlaag naar het laagste niveau sinds 1969.

De uitgaven van consumenten stegen in januari met 0,2 procent op maandbasis. Verder werd door marktonderzoeker ISM gemeld dat de industrie sterker is gegroeid in februari.

Best Buy

Aan het bedrijvenfront ging de aandacht uit naar onder meer elektronicaketen Best Buy. Die kwam met beter dan verwachte resultaten en won 4 procent. Ook de cijfers van softwarebedrijf Salesforce (plus 2,7 procent) vielen goed bij beleggers. Warenhuisketen Kohl's daalde 5 procent na bekendmaking van resultaten.

Autoconcern General Motors (GM) leverde 4 procent in na een behoorlijke daling van de verkoop in de VS vorige maand. Ook Ford (min 3 procent) en Fiat Chrysler (min 2,8 procent) zagen de verkopen dalen.

De euro was 1,2264 dollar waard, tegen 1,2216 dollar bij het Europese slot. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 61,42 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 64,28 dollar per vat.