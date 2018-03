Europese beurzen leveren flink in

De AEX-index sloot met een verlies van 1,1 procent op een stand van 529,59 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 812,17 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 2 procent omlaag.

Randstad behoorde tot de grootste dalers onder de hoofdfondsen op Beursplein 5 en verloor 3,3 procent. De Zwitserse concurrent Adecco, de grootste uitzender ter wereld, zag de omzetgroei stagneren in het eerste halfjaar van zijn boekjaar. Adecco leverde in Zürich 8,4 procent in.

ASMI was koploper in de MidKap met een plus van 2,8 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie kreeg aanzienlijk meer orders in het vierde kwartaal, terwijl de nettowinst sterk steeg door de verkoop van een deel van het belang in ASM Pacific Technologies.

AB InBev

Anheuser-Busch InBev ging in Brussel 2,5 procent omhoog. De grootste bierbrouwer ter wereld maakte afgelopen jaar fors meer winst.

Het bedrijf profiteerde van hogere prijzen en de groeiende verkoop van zogeheten premiumbieren. Concurrent Heineken zakte 0,1 procent in Amsterdam.

Carrefour

In Parijs verloor Carrefour ruim 6 procent. Het grootste supermarktbedrijf van Frankrijk zag in 2017 de omzetgroei afzwakken en leed een nettoverlies. Met name op de thuismarkt kampt Carrefour met hevige concurrentie en een felle prijzenoorlog.

Automaker PSA Group won 4,8 procent. De maker van Peugeot en Citroën boekte afgelopen jaar meer winst, ondanks de mindere resultaten bij het onlangs overgenomen Opel.

WPP

In Londen kelderde reclamebureau WPP (min 8,2 procent) na tegenvallende resultaten en vooruitzichten.

Zalando zakte in Frankfurt 6 procent. De snelle groei van de onlinekledingwinkel blijft ten koste gaan van de winstgevendheid.

Euro

De euro bleef onveranderd op 1,2216 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 61,19 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 64,12 dollar per vat.