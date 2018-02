Verliezen op beurzen Azië door Fed-baas Powell

Powell liet in zijn eerste openbare optreden de deur open voor meer dan drie renteverhogingen dit jaar. Ook een tegenvallend Chinees industriecijfer zorgde voor verdere koersdruk.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,4 procent lager op 22.068,24 punten. Zwaargewichten als technologieconcern Softbank, robotmaker Fanuc en kledingverkoper Fast Retailing verloren tot 2,5 procent. Oliegerelateerde bedrijven als Inpex en Japan Petroleum Exploration raakten respectievelijk 4,9 procent en 3,9 procent kwijt door de dalende olieprijzen.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de Japanse industriële productie in januari sterker dan verwacht is afgenomen. Ook de winkelverkopen in het land namen minder sterk toe dan voorzien.

De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 1,3 procent en de beurs in Shanghai zakte 0,8 procent. De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie nam in februari veel minder sterk toe dan verwacht. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,7 procent lager en in Seoul leverde de Kospi 1 procent in.