Philips Lighting een van sterkste dalers op Damrak

Zijn uitspraken in het Amerikaanse Congres over onder meer geleidelijk rentestappen deden weinig stof opwaaien. Op het Damrak was Philips Ligthing een opvallende daler.

Op Beursplein 5 sloot de AEX met een verlies van 0,1 procent op 537,83 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 820,85 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent.

Philips Lighting was de sterkste daler in de MidKap met een min van 2 procent. Philips verkleinde het belang in zijn voormalige verlichtingsdivisie. Het zorgtechnologiebedrijf verkocht ongeveer 16,2 miljoen aandelen voor 32,10 euro per stuk. De opbrengst van de verkoop is circa 520,7 miljoen euro. Het aandeel Philips speelde in de AEX 0,1 procent kwijt.

Verzekeraar Aegon was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van 1,8 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij in de AEX met een verlies van 2,4 procent.

PostNL

PostNL herstelde iets van de koersdreun een dag eerder toen het 17 procent van zijn beurswaarde zag verdampen na een winstwaarschuwing. Het aandeel was de sterkste stijger in de MidKap met een winst van bijna 3 procent. BAM won 0,9 procent. De bouwer hengelde een omvangrijke klus op Londen City Airport binnen.

Sky maakte een koerssprong van bijna 21 procent in Londen. De Amerikaanse kabelreus Comcast heeft een bod gedaan van omgerekend zo'n 25 miljard euro op de Britse televisiezender. Dat is flink meer dan een overnamebod van 21st Century Fox op Sky een jaar geleden.

BASF

Standard Chartered won in de Britse hoofdstad 1,2 procent. De Britse bank boekte weer winst in 2017 na een verlies een jaar eerder en keert na twee jaar weer dividend uit. In Frankfurt daalde chemieconcern BASF 2,1 procent na cijfers.

De euro was 1,2244 dollar waard, tegen 1,2306 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent in prijs tot 62,85 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 66,54 dollar per vat.