Nikkei sluit opnieuw stevig hoger

Beleggers waren verder in afwachting van de verklaring die de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, dinsdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De Nikkei in Tokio sloot 1,1 procent hoger op 22.389,86 punten. Het was de tweede winstdag op rij voor de Japanse hoofdindex. De Japanse automaker Honda won 2 procent. Ook zwaargewichten als technologieconcern Softbank, kledingverkoper Fast Retailing en robotmaker Fanuc waren in trek bij beleggers en stegen tussen 0,7 procent en 1,8 procent.

De andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,2 procent hoger. In Seoul klom de Kospi 0,2 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank hield de rente conform verwachting ongewijzigd op 1,5 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent in de min. De Britse bank Standard Chartered won in Hongkong 1,7 procent na publicatie van de jaarcijfers. De beurs in Shanghai leverde 1,1 procent in.