Winstdaling voor Zweeds boxershortmerk Björn Borg

De winst over 2017 kwam uit op 55,4 miljoen Zweedse kroon. Een jaar eerder was dit nog 64,2 miljoen Zweedse kroon, blijkt uit cijfers die Björn Borg vrijdag publiceerde.

De daling van de winst is volgens CEO Henrik Bunge te wijten aan de overname van een distributeur in de Benelux en de teruglopende vraag naar het merk in landen zoals Denemarken en Noorwegen.

Ook de kwartaalwinst daalde. Die was in het laatste kwartaal van 2016 21,4 miljoen Zweedse kroon, terwijl deze hetzelfde kwartaal dit jaar uitkwam op 16,9 miljoen Zweedse kroon.

Daarbij behaalde Björn Borg in het laatste kwartaal minder omzet. In het vierde kwartaal was de omzet 17 miljoen euro (170,3 miljoen Zweedse kroon) omzet. Dit is een daling van 0,7 procent ten opzichte van een jaar eerder.