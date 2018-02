Beurs Tokio met winst het weekend in

De Nikkei in Tokio ging 0,7 procent hoger het weekeinde in op 21.892,78 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 0,8 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de inflatie in Japan, exclusief voeding, in januari is uitgekomen op 0,9 procent, tegen een verwachting van 0,8 procent. De stijging van het gemiddelde prijspeil ligt daarmee nog altijd ruim onder de inflatiedoelstelling van 2 procent van de Japanse centrale bank.

Aan het bedrijvenfront waren onder meer bouw- en nutsbedrijven in trek. De bouwers Kajima en Taisei klommen 3,4 procent en 2,9 procent. Tokyo Electric Power steeg 0,5 procent.

De oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration profiteerden van het herstel van de olieprijzen en kregen er respectievelijk 2,1 procent en 1,1 procent bij.

Verre Oosten

Ook de andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten gingen vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent hoger.

In Seoul dikte de Kospi 1,2 procent aan. De Zuid-Koreaanse technologiegiganten Samsung en SK Hynix kregen er 0,6 procent en 1,7 procent bij.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,8 procent in de plus.