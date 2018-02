Wall Street sluit lager na publicatie van Fed-notulen

Beleggers op Wall Street reageerden in eerste instantie enthousiast op het verslag van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, maar even later sloeg het sentiment toch weer om.

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 24.797,78 punten. De S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2701,33 punten en schermenbeurs Nasdaq speelde 0,2 procent kwijt op 7218,23 punten.

Fed

Uit de notulen bleek dat de beleidsmakers bij de Fed in januari erg overtuigd waren van een krachtig aantrekken van de economie in de Verenigde Staten. Het verslag stelde beleggers eerst gerust, maar later zagen kenners toch weer signalen die zouden kunnen wijzen op versneld ingrijpen door de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Ook de koers van euro ten opzichte van de dollar bewoog na het naar buiten komen van de stukken. De Europese munt werd uiteindelijk 1,2287 dollar waard, tegen 1,2314 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag.

Begin deze maand was er al grote onrust op de beurzen door de vrees dat de Fed de rente mogelijk sneller kan gaan verhogen door de sterker stijgende inflatie.

LendingClub

Bij de bedrijven ging veel aandacht naar onlinekredietverstrekker LendingClub vanwege bekendmaking van tegenvallende resultaten. Het aandeel daalde bijna 6 procent. De aanbieder van betaaltelevisie Dish Network publiceerde eveneens kwartaalcijfers. De winst viel hoger uit dan verwacht, maar de omzet stelde teleur. Dish verloor 3,1 procent.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer sportwinkelketen Foot Locker (plus 0,5 procent), hamburgerketen Wendy's (plus 0,8 procent) en navigatiespecialist Garmin (min 4,6 procent).

Walmart

Walmart ging daarnaast zo'n 3 procent verder omlaag, na de zware koersdreun op dinsdag. Het aandeel van het supermarktconcern kelderde toen ruim 10 procent, het zwaarste verlies in meer dan twee jaar. Walmart kwam met tegenvallende cijfers over de onlineverkopen.

De olieprijzen gingen wat omlaag. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 1,1 procent minder op 61,12 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs tot 64,97 dollar per vat.