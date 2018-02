Meubelketen Steinhoff moet jaarrekening aanpassen

Het statutair in Nederland gevestigde Zuid-Afrikaanse bedrijf had ten onrechte een aantal deelnemingen als volledige dochters op de jaarrekening gezet, bepaalde de Ondernemingskamer in Amsterdam maandag.

De zaak tegen Steinhoff was aangespannen door het Duitse OM-Handels en het Oostenrijkse MW Holding. Die beide bedrijven waren zakenpartners van Steinhoff.

OM Handels had een belang van 50 procent in meubelketen POCO, waarvan Steinhoff de andere helft in bezit had. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf had echter POCO als geheel op de geconsolideerde jaarrekening gezet.

Overigens had Steinhoff al aangekondigd jaarrekeningen te gaan herzien. Eind vorig jaar maakte het bedrijf bekend boekhoudkundige onregelmatigheden te hebben ontdekt, waarna de topman en de belangrijkste aandeelhouder vertrokken. De beurskoers van Steinhoff kelderde.