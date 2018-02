'Groothandelaar uit Dordrecht maakt beursgang aan Damrak'

Dit schrijft Het Financieele Dagblad maandag. Directeur Bert Meulman zegt tegen de zakenkrant dat er “iets groots” staat te gebeuren, maar hij geeft geen details.

Meulman zegt verder dat de onderneming te groot is voor twee aandeelhouders. De directeur heeft samen met Willem Blijdorp de aandelen van B&S Group in handen.

In september meldde persbureau Bloomberg al op basis van bronnen dat het concern overwoog om een beursgang te maken, hoewel er toen nog geen definitieve beslissing zou zijn gemaakt.

B&S Group heeft zo’n 1.400 medewerkers en boekte in 2017 een omzet van 1,5 miljard euro. In de laatste tien jaar is de omzet verdubbeld. Het concern is een groothandel in onder meer voedingsmiddelen, drank, tabak, cosmetica en elektronica. B&S Group bevoorraadt bijvoorbeeld cruiseschepen, maar levert ook aan winkelketens en is actief met winkels op luchthavens.