Nikkei sluit flink hoger en doorbreekt verliesreeks

De handel verliep verder relatief rustig, aangezien de financiële markten in China, Zuid-Korea, Taiwan en Vietnam gesloten waren vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,5 procent hoger op 21.464,98 punten en doorbrak daarmee een driedaagse verliesreeks.

Vooral de financiële bedrijven waren in trek. De banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group stegen 1,8 procent en 1,1 procent. De verzekeraars Dai-ichi Life Holdings en T&D Holdings dikten 5 procent en 2,6 procent aan.

Ook de Japanse exportbedrijven werden weer opgepikt, ondanks de aanhoudende versterking van de Japanse yen. Een sterker dan verwachte afname van de Japanse machineorders had eveneens weinig impact op de handel.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 1,2 procent hoger onder aanvoering van de energiebedrijven en gouddelvers. Origin Energy won bijna 7 procent na een verhoging van de winstverwachting.

De grote mijnbouwers Rio Tinto en BHP Billiton stegen 1,8 procent en 4,6 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index 2 procent in de plus onder aanvoering van de banken.